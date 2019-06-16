الكلاب الصينى أحدث تقاليع الصين بمواصفات خيالية.. تعرف عليها

محمد فتحي عبد الغفار

فى تطور خير للمنتجات الصينية، اتجهت الصين مؤخرا إلى تطوير فصائل مختلفة من الكلاب، عبر إضافة مميزات جديدة لها باستخدام التعديل الوراثى والتهجين، ومن أبرز هذه الكلاب، الجيرمن الصيني أو الجيرمن شيبر الصينى، الذي أصبح يجذب اهتمام الكثير من عشاق الكلاب.

ويعد الجيرمن الصيني أحد أبرز أنواع الكلاب الجيرمن مثل الجيرمن شيرد والجيرمن الأبيض، والجيرمن الألمانى، وغيرها من الأنواع التى يهتم بها عشاق الكلاب.

ويهتم الكثير بتربية الحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب فى منزلهم، ويسعى البعض إلى اقتناء الأنواع الغريبة من الكلاب، وفى هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن الكلب الجيرمن شيبرد الصينى والفرق بينه وبين الجيرمن شيبرد، ولم ننسى أن نقدم لكم أغرب الشائعات التى خرجت عن هذا النوع من الكلاب.







