الكرملين: ننظر إلى سياسة الرئيس الأوكرانى الجديد بتفاؤل حذر

موسكو أ ش أ

قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف "إن بلاده تنظر بتفاؤل حذر إلى سياسة الرئيس الأوكرانى الجديد فلاديمير زيلينسكي، رغم غموض مواقفه من ملف العلاقات بين موسكو وكييف".

وأضاف بيسكوف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الأحد - أن "الرئيس بوتين يعتقد أن المعيار الأفضل بالنسبة له فى تقييم رئيس أوكرانيا الجديد هو فهم مواقفه من بنود الأجندة الروسية الأوكرانية".. لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد فهم لمواقف زيلينسكى من كل ذلك.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، قد قال فى وقت سابق، إنه يتعين على كييف أن تفى بالتزاماتها قبيل أى اجتماع فى صيغة (نورماندي).

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد صرح مؤخرا بأن روسيا ستعيد علاقاتها مع أوكرانيا، بغض النظر عن العلاقات مع النخب الأوكرانية، معربا عن أمله فى أن تتمكن القيادة الجديدة لأوكرانيا من العمل فى اتجاه إعادة العلاقات مع روسيا.