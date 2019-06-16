سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 06:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: ننظر إلى سياسة الرئيس الأوكرانى الجديد بتفاؤل حذر

الأحد، 16 يونيو 2019 05:46 م
الكرملين: ننظر إلى سياسة الرئيس الأوكرانى الجديد بتفاؤل حذر فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكرانى الجديد
موسكو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف "إن بلاده تنظر بتفاؤل حذر إلى سياسة الرئيس الأوكرانى الجديد فلاديمير زيلينسكي، رغم غموض مواقفه من ملف العلاقات بين موسكو وكييف".

وأضاف بيسكوف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الأحد - أن "الرئيس بوتين يعتقد أن المعيار الأفضل بالنسبة له فى تقييم رئيس أوكرانيا الجديد هو فهم مواقفه من بنود الأجندة الروسية الأوكرانية".. لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد فهم لمواقف زيلينسكى من كل ذلك.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، قد قال فى وقت سابق، إنه يتعين على كييف أن تفى بالتزاماتها قبيل أى اجتماع فى صيغة (نورماندي).

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد صرح مؤخرا بأن روسيا ستعيد علاقاتها مع أوكرانيا، بغض النظر عن العلاقات مع النخب الأوكرانية، معربا عن أمله فى أن تتمكن القيادة الجديدة لأوكرانيا من العمل فى اتجاه إعادة العلاقات مع روسيا.

 


الكرملين

الرئيس الأوكرانى الجديد

أوكرانيا

أخبار أوكرانيا

بوتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة