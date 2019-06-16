الرئيسية أخبار عاجلة القوى الوطنية الليبية تلتقى بالقاهرة غدا لدعم قواتها المسلحة لمحاربة الإرهاب الأحد، 16 يونيو 2019 08:13 م الجيش الليبي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تستضيف القاهرة غدا الاثنين، اللقاء الذى ستعقده القوى الوطنية الليبية بهدف دعم جهود القوات المسلحة العربية الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات. يأتى هذا اللقاء للتأكيد على دور القوى الوطنية الليبية فى الحفاظ على مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوى التطرف والإرهاب على طرابلس، واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ علي وحدتها وسيادتها. القوي الوطنية الليبية القوات المسلحة العربية الارهاب طرابلس ليبيا قوي التطرف مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة فائز السراج يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الليبية الأحد، 16 يونيو 2019 02:36 م شاهد.. خبير ليبى: تركيا دمرت الدولة الليبية من خلال منظمة خيرية تسمى "تيكا" الأحد، 16 يونيو 2019 12:47 ص سفر وعودة 1066 مصريا وليبيا و 131 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة السبت، 15 يونيو 2019 04:24 م مؤسسة النفط الليبية تؤكد عودة إمدادات الغاز الطبيعى لشركة لايفكو للأسمدة السبت، 15 يونيو 2019 12:19 م "العربية": الجيش الليبى يصد هجمات على مطار طرابلس السبت، 15 يونيو 2019 06:46 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟ فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019 إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل" المزيد من Trending Plus
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