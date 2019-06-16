القليوبية تواصل تطهير الترع ونزع الحشائش لضمان وصول المياه للمزارعين.. صور

كتبت أسماء نصار

تواصل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالقليوبية، أعمالها فى تطهير ونزع الحشائش من الترع لضمان وصول المياه إلى المنتفعين لتغطية احتياجات كافة القطاعات المستفيدة من المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية، مع الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت المائية بصفة مستديمة، وتسليك سحارة مصرف بيجام أسفل ترعه أم الفيران.

وتم تطهير ترع" الزيتون بقليوب - خليج الزعفران بشبرا - البولاقية بأم بيومى – السنيتى بكفر شكر" وتسليك سحارة مصرف بيجام أسفل ترعه أم الفيران.

وكانت وزارة الرى قد كلفت رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياه والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها و ازالة الحشائش المائية،وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها، مؤكدة أن الإجراءات التى تم اتخاذها للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة غير المخصصة ضمن خطط الوزارة للحفاظ عليها.

من جانبه أكد المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى على رؤساء القطاعات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمياه الجوفية، فضلاً عن متابعة مخالفات زراعة الأرز والتنسيق مع وزارة الزراعة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، علاوة على تحصيل مستحقات الدولة فيما يخص تبديد المياه ومقابل الانتفاع بالإضافة إلى متابعة أعمال تأمين المنشآت الحيوية التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، والمضى قدما فى عمل قاعدة بيانات للمساحات التى تروى بالغمر بالمخالفة.