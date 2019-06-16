القبض على 298 هارب من أحكام قضائية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 298 محكوم عليهم ، و20حكم جنائي خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 298 محكوما عليهم بإجمالى 8117 أحكام منفذة " 879 حكمًا جزئيًا و 210حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 6885غرامات، وتحرير 205مخالفة ، كما تم ضبط 51 مخالفة وهم 10 اشغال طريق –6بائع متجول –25 ازاله فورية – 7 إزالة فرش مؤقت–3 وصلات كهربائية، كما تم رفع 5 طن قمامة ومخلفات .