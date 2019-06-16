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القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش فى الغربية

الأحد، 16 يونيو 2019 11:51 ص
القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش فى الغربية المتهم
الغربية محمد طارق

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القي ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه .
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والقوه المرافقه لهم من ضبط  " ف م ف " 25  سنة مقيم بمنطقة إلسد العالي ثان طنطا وبحوزتة نصف فرش من مخدر حشيش ، 8 قطع ، هاتف محمول ، مبلغ مالي حصيلة البيع .
 
تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر واخطار النيابة للتحقيق .
 
المتهم المضبوطات
المتهم المضبوطات
 

مباحث الغربية

حشيش

مواد مخدرة

قسم ثان طنطا

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