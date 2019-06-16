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القبض على عاطل بحوزته أسلحة و كيلو حشيش فى حلوان

الأحد، 16 يونيو 2019 11:58 ص
القبض على عاطل بحوزته أسلحة و كيلو حشيش فى حلوان مواد مخدرة- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطل بحلوان، بحوزته سلاح نارى وذخائر، وكيلو حشيش قبل بيعه لعملائه، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، بعد تقنين الإجراءات، من ضبط عاطل، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، أثناء استقلاله سيارة "ملكه"وبحوزته (بندقية خرطوش - 5 طلقات لذات العيار- 1,300 كيلو جرام حشيش- سلاح أبيض "نصل معدنى" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


حيازة مخدرات

مباحث حلوان

الاتجار بالمخدرات

قضايا مخدرات

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