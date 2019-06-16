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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات المقلدة بالقاهرة

الأحد، 16 يونيو 2019 11:52 ص
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات المقلدة بالقاهرة أموال- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص 22 سنة مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة) ، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة ، ويتخذ من دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت عن ضبطه حال تواجده بشارع كورنيش النيل دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبصحبته شخصين أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس والآخر  مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة) وبحوزتهم " 278  ورقة مالية فئة 100 جنيه ، 186 ورقة مالية فئة 200 جنيه بأجمالى مبلغ قدره (65 ألف جنيه) وجميعهم مقلدين.

 

وبمواجهتهم إعترف الأول بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص ( جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه) بقصد ترويجها على عملائه ، وقيام المتهمان الآخران بإستقطاب راغبى شراء العملات المقلدة نظير مبلغ مالى يتحصلا عليه من الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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تقليد العملات

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