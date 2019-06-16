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الفريق أول محمد زكى يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

الأحد، 16 يونيو 2019 01:06 م
الفريق أول محمد زكى يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب - زكى القاضى

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غادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها فى فعاليات المعرض الدولى للطيران والفضاء ( LE BOURGET)، والذى يعد من أكبرالمعارض العالمية فى مجال قطاع الطيران وصناعات الفضاء.
 
ومن المنتظر أن يجرى القائد العام للقوات المسلحة على هامش المعرض، العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين، والوفود المشاركة من مختلف الدول، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.
 
كما يناقش القائد العام خلال الزيارة، عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين مصر وفرنسا على الصعيدين الإقليمى والدولى وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.
 

 


وزير الدفاع

الجيش المصرى

القوات المسلحة

فرنسا

معرض عسكرى

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