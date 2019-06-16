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الفالح يأمل باتفاق أوبك على تمديد تخفيضات إنتاج النفط فى مطلع يوليو

الأحد، 16 يونيو 2019 10:20 ص
الفالح يأمل باتفاق أوبك على تمديد تخفيضات إنتاج النفط فى مطلع يوليو أوبك _ أرشيفية
(رويترز)

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قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي اليوم الأحد إنه من المرجح أن تجتمع أوبك في الأسبوع الأول من يوليو في فيينا وإنه يأمل بتوصل المنظمة إلى توافق بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط.

كان الفالح قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن أوبك على وشك الاتفاق على تمديد اتفاقها إلى ما بعد يونيو لكن ما زالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة المشاركة في اتفاق الإنتاج.

وأبرمت منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في تحالف يعرف باسم أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير وينتهي العمل بالاتفاق هذا الشهر، وستلتقي المجموعة في الأسابيع المقبلة لتحديد الخطوة التالية.

وقال الفالح للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين في شمال غرب طوكيو "نأمل بالتوصل إلى توافق لتمديد اتفاقنا عندما نجتمع خلال أسبوعين في فيينا".

وعندما سئل عن موعد الاجتماع قال "من المرجح في الأسبوع الأول من يوليو".

ولم يتضح جليا ما إذا كان الاتفاق سيشمل أوبك وكان من المقرر أن تجتمع أوبك في 25 يونيو، على أن يعقب ذلك محادثات مع حلفائها بقيادة روسيا في 26 يونيو غير أن روسيا اقترحت تعديل الموعد إلى الثالث والرابع من يوليو تموز، بحسب ما قالته مصادر داخل المنظمة.

وقال الفالح إن الطلب على النفط يرتفع عادة في النصف الثاني من العام مع عودة المصافي للعمل بعد توقفها بسبب أعمال صيانة وزيادة الطلب الموسمي، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد سيسهم في إعادة التوازن للسوق.

وتابع "أثق تماما في أن العوامل الأساسية تسير في الاتجاه الصحيح".


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