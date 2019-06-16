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"العربية للتصنيع" تشارك بـ7 قطارات من إنتاجها فى خط المترو الثالث

الأحد، 16 يونيو 2019 01:15 م
"العربية للتصنيع" تشارك بـ7 قطارات من إنتاجها فى خط المترو الثالث
كتب زكى القاضى

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أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال مترو الأنفاق والسكك الحديدية، مُشيرا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، بسرعة تطوير وتحديث  المترو والسكك الحديدية، وزيادة نسب المكون المحلى وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة .

جاء هذا فى إطار تشغيل الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تمتد من محطة الأهرام فى مصر الجديدة إلى نادى الشمس، مرورا بمنطقة هارون .

فى هذا الصدد، أوضح "التراس" أن هناك 7 قطارات مكيفة من إجمالى القطارات بهذه المرحلة تم تصنيعها بالكامل داخل مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية العالمية، مشيرا إلى استلام الهيئة القومية للأنفاق لهذه القطارات، بعدد 56 عربة شاملة 14 جرارا .

وأضاف: مراحل التصنيع بدءا من الخامات المستخدمة حتى الإختبارات تمت داخل مصنع سيماف، لافتا إلى حرص الهيئة علي التعاون والشراكة والاستفادة من الخبرات العالمية فى مجالات التصنيع والتدريب، حيث تم التعاون مع  شركتي ألستوم الفرنسية وروتم الكورية بالخط الأول للمترو، وتدريب مهندسى وفنى مصنع سيماف بشركة ميتسوبيشي اليابانية  بالخط الثالث.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزارة النقل، من خلال لجنة متابعة مشتركة لتعزيز التصنيع المحلى، وتلبية احتياجات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، ومتابعة أعمال التطوير والتحديث .

من جانبها، أشادت متسوبيشي اليابانية العالمية، بالخبرات والقدرات التصنيعية المتطورة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مؤكدة أنها إنجاز جديد للصناعة المصرية وخطوة رائدة للهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي لقطارات مترو الأنفاق، حيث استطاعت الخبرات البشرية بسيماف استيعاب طرق وأساليب التصنيع الحديثة والتدريب، وفقا لأحدث طرق التدريب ودقة التنفيذ وفقا معايير الجودة العالمية.

 


العربية للتصنيع

عبد المنعم التراس

سيماف

خط المترو الثالث

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