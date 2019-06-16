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العراق: إحباط عملية تسلل لـ"داعش" بسامراء

الأحد، 16 يونيو 2019 03:40 م
العراق: إحباط عملية تسلل لـ"داعش" بسامراء الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت قيادة عمليات سامراء التابعة لسرايا السلام بالعراق ، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تسلل لمجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة المدرات بقضاء سامراء.

 

وقال إعلام السرايا - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن معلومات استخباراتية أفادت بأن مجموعة من داعش حاولت التسلل إلى منطقة المدرات المحاذية لعمليات شرق الأنبار لتنفيذ عمليات إرهابية".

 

وأضاف البيان أن قيادة عمليات سامراء وجهت باتخاذ اللازم فقام اللواء الثاني (التابع لقيادة عمليات سامراء لسرايا السلام) بنصب كمين خارج قاطع المسؤولية للمجموعة المتسللة والمتكونة من ستة زوارق تحمل الإرهابيين، مشيرا إلى أن أبطال اللواء الثاني اجبروا عناصر داعش على الفرار بعد التصدي لهم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة .

 


العراق

الارهاب

داعش

سامراء

تسلل

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