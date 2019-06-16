العاصمة الإدارية: مستعدون لاستقبال مقر الحكم والسلطتين التنفيذية والتشريعية يوليو 2020

كتب هانى الحوتى

أكد العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، استعداد الشركة لاستقبال مقر الحكم، والسلطتين التنفيذية والتشريعية فى يوليو منالعام المقبل، مضيفا أن القيادة السياسية حريصة على أن تبدأ بنفسها فى الانتقال للإدارة من العاصمة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 50% من مقر البرلمان الجديد.

واستعرض العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارة وفد من 40 مستثمرا ومطورا عقارىا سعوديا، صباح اليوم الأحد، أسباب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وموقعها الجغرافى ومخططها العام، والإدارة المسئولة عن التنفيذ، بالإضافة إلى ما تم إنشاؤه، والفرص الاستثمارية.

وقال الحسينى، إن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، تتوسط المسافة بين القاهرة الكبرى وقناة السويس، مخططة للتنفيذ على 3 مراحل، بدأ التنفيذ فى المرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، ويتم توفير التمويل من خلال حصيلة بيع أراضى لمستثمرين، وتضم المرحلة الأولى بجانب مقر للرئيس و33 وزارة ومقر لرئاسة الوزراء ومقر للبرلمان، و8 أحياء سكنية، وحى دبلوماسى.

واستقبلت مساء أمس السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ضم الوفد أكثر من 40 مستثمر ومطور عقاري وكبري الشركات العقارية بالمملكة.

هذا ومن المقرر تنظيم الجمعية زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد مشروع مراسي بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الأسكندرية عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.