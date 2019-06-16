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الطقس فى الخليج.. شديد الحرارة على معظم الأنحاء والكويت والبحرين 44 درجة

الأحد، 16 يونيو 2019 08:04 ص
الطقس فى الخليج.. شديد الحرارة على معظم الأنحاء والكويت والبحرين 44 درجة طقس حار
كتب محمد جمال

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يشهد طقس الخليج اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة ،حيث يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الاحمر، في حين تعاود درجات الحرارة العظمي ارتفاعها المحسوس على المنطقة الشرقية بالسعودية.

 

السعودية 42 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد طقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة .

سحب 

الكويت  44 درجة مئوية

طقس نهارًا شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية ، والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 08 - 20 كم/ساعة ،وليلًا حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية ،والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة .

البحرين 44 درجة مئوية

أفادت إدارة الإرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين أن طقس الأحد سيكون حار ويكون حسن خلال الليل ودرجة الحرارة العظمى 44  درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.


طقس حار

السعودية

البحرين

الكويت

درجات الحرارة

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