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الصفرا أكثر مشاكل الرضع شيوعا.. تعرفى على أسبابها ومخاطرها

الأحد، 16 يونيو 2019 09:00 م
الصفرا أكثر مشاكل الرضع شيوعا.. تعرفى على أسبابها ومخاطرها الصفراء عند الرضع
كتبت هند عادل

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الصفرا عند المواليد الجدد هي من أكثر الحالات الشائعة خاصة في الرضع الذين يولدون في الأسبوع الـ38 من الحمل والذين يرضعون طبيعيا، نتيجة لأن كبد الطفل ليس ناضجًا بما يكفي للتخلص من البيليروبين في مجرى الدم. في بعض الأطفال،حسبما ذكر موقع"  mayoclinic".

أعراض الصفرا عن الرضع

 

Jaundice-in-newborns

 

عادة ما يظهر اصفرار الجلد ومنطقة بياض العينين

 العلامة الرئيسية ليرقان الأطفال تظهر بين اليوم الثاني والرابع بعد الولادة.

اضغط برفق على جبين طفلك أو أنفه إذا بدت البشرة صفراء حيث ضغطت، فمن المحتمل أن يكون الطفل مصاب بالصفرا البسيطة.

افحص الطفل في وضع الإضاءة الجيدة ويفضل أن يكون ذلك في وضَح النهار الطبيعي.

قد تشير العلامات أو الأعراض التالية إلى إصابة بالصفراء الشديدة وقد يصاحبها مضاعفات صحية اخرى وهى:
 

أصبح جلد الطفل أكثر اصفرارًا

اصفرَّ جلد الطفل في منطقة البطن أو الذراعين أو الساقين بصورة أكبر

اصفر بياض العينين للطفل بصورة أكبر

الخمول أو الإعياء أو صعوبة إيقاظه

إذا كان لا يكتسب أي زيادة في الوزن أو وجود صعوبة في تغذيته

إذا كان يبكي بصوت عالى

أسباب كامنه وراء ظهور الصفرا عند الرضع

 

ما_هي_أسباب_الصفراء_عند_الأطفال

 

نزفًا داخليا

عدوى في دم الطفل

عدوى بكتيرية أو فيروسية أخرى

عدم التوافق بين دم الأم ودم الطفل

خلل في وظيفة الكبد

نقص في الإنزيمات

خلل في خلايا الدم الحمراء في الطفل يسبب تكسرها السريع


الصفراء

اسباب الصفراء عند الرضع

خطوره الصفراء عند الاطفال

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