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الصحة لمديرى المستشفيات: الصور الإلكترونية لقرارات نفقة الدولة صالحه لأداء الخدمة

الأحد، 16 يونيو 2019 05:16 م
الصحة لمديرى المستشفيات: الصور الإلكترونية لقرارات نفقة الدولة صالحه لأداء الخدمة الصحة تتابع المستشفيات الحكومية
كتب وليد عبد السلام

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جددت وزارة الصحة تحذيراتها لمديرى المستشفيات بضرورة التعامل بالصور الإلكترونية لقرارات العلاج على نفقة الدولة وعدم انتظار القرار الورقى وتابعت: "الانتظار يعطل المريض عن الحصول عن الخدمات  الصحية".

وتابعت ىوزارة الصحة جميع المستشفيات مربوطة إلكترونيا بشكبكة العلاج على نفقة الدولة ويمكن رؤية الصورة الإلكترونية سريعا بعد انتهاء القرار والعمل به دون انتظار للورقيات.

وتابعت وزارة الصحة  أن الصور الإلكترونية للقرار معتمدة فى التعامل ولا يمكن طلب أى مقابل مادى من مريض نظير حصولة على خدمات صحية على نفقة الدولة.


المستشفيات

الصحة

قرارات نفقة الدولة

الصور الالكترونية

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