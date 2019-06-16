الصحة تحذر المستشفيات من تأخير إرسال قرارات نفقة الدولة للمجالس الطبية

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان من تأخير المستشفيات إرسال قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى المجالس الطبية المتخصصة وهو ما يتسبب فى رفع قوائم الانتظار وتكدس المرضى بالمستشفيات.

وقالت وزارة الصحة والسكان من خلال التقارير الرقابية إنه تلاحظ خلال الفترة الماضية ورود شكاوى كثيرة فى تأخير قرارات العلاج على نفقة الدولة رغم إعلان الوزارة انتهاء القرارات خلال 48 ساعة من تحريرها للمريض وهو ما كشف عن تأخير قرارات العلاج لدى الموظفين وعدم ارسالها إلى المجالس لتخضع سريعا للجان لإنهائها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المجالس الطبية تنهى القرارات بشكل سريع ويمكن العمل بالصور الإلكترونية للقرارات على شبكة العلاج على نفقة الدولة لحين وصول القرارات الورقية مع المندوبين وتابعت : هذة توجيها صادرة بقرارات رسمية من جانب المسئولين بديوان عام وزارة الصحة.

ومنعت وزارة الصحة تسليم القرارات باليد للمجالس الطبية المتخصصة حرصا على عدم الفوضى فى تسليم القرتارات واستخراجها على المستشفيات حسب الأهواء.