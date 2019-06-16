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الصحة تتابع تجهيزات المستشفيات والمعامل لمنشآت التأمين الصحى ببورسعيد

الأحد، 16 يونيو 2019 05:03 م
الصحة تتابع تجهيزات المستشفيات والمعامل لمنشآت التأمين الصحى ببورسعيد التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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تتابع وزارة الصحة استعدادات المستشفيات الجارى تجهيزها لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، لبدء خطة التشغيل، تفعيلاً لبروتوكولات التوأمة التى تم إبرامها مع كبرى المستشفيات الخاصة.
 
وتم الانتهاء من تجهيزات المعامل بالكامل، ومن المقرر الانتهاء من التجهيزات غير الطبية خلال اليومين القادمين.
 
وأكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أن جميع الأطقم الإدارية بمستشفى النصر جارى تدريبها مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من توفير جميع القوى البشرية بجميع المستشفيات ووحدات طب الأسرة، حيث قام عدد من القوى البشرية من المعينين والمنتدبين، والمعارين من الجامعات المصرية، ذوى الخبرة  بالتوقيع على بطاقات الوصف الوظيفى ومؤشرات الأداء طبقاً لخطة عمل المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الجديد.
 
وأكدت جميع الفرق من المستشفيات الخاصة دعمهم الكامل لنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيدين بما تم تحقيقه من تجهيزات بالمستشفيات حتى الآن، مشددين على تقديم كافة سبل الدعم التدريبية والتشغيلية لكل المستشفيات بما يليق بالمشروع القومى للتأمين الصحى، تاكيداً على دورهم الوطني لخدمة بلادهم الحبيبة مصر للنهوض بالمنظومة الصحية.

 


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التأمين الصحى

بورسعيد

المستشفيات الخاصة

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