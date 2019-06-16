سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 02:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق محدود داخل أرض زراعية غرب الإسكندرية

الأحد، 16 يونيو 2019 02:00 م
السيطرة على حريق محدود داخل أرض زراعية غرب الإسكندرية حريق - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب ببعض الهيش، بطريق جمال عبد الناصر، بدائرة برج العرب، غربًا.
 
تلقت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من شرطة النجدة، تفيد بشوب حريق هيش بطريق جمال عبد الناصر، بدائرة برج العرب، غربًا. 
 
انتقل مأمور وضباط قسم شرطة برج العرب وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب حريق في بعض الهيش الموجود على جانب الطريق، وتمت السيطرة عليه في مراحله الأولى قبل الاتساع في رقعة زراعية أكبر، دون إصابات أو وفيات.
 
أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

حريق بالاسكندريه

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة