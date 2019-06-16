السيطرة على حريق محدود داخل أرض زراعية غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب ببعض الهيش، بطريق جمال عبد الناصر، بدائرة برج العرب، غربًا.

تلقت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من شرطة النجدة، تفيد بشوب حريق هيش بطريق جمال عبد الناصر، بدائرة برج العرب، غربًا.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة برج العرب وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب حريق في بعض الهيش الموجود على جانب الطريق، وتمت السيطرة عليه في مراحله الأولى قبل الاتساع في رقعة زراعية أكبر، دون إصابات أو وفيات.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.