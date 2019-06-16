السيسى يؤكد تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول الشقيقة

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التى تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التى تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.





وأكد الرئيس ، تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدى لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج ، كما أكد الرئيس السيسى ، مساندة مصر للشقيقة الإمارات ودعم أمنها واستقرارها فى هذه المرحلة الدقيقة التي تتعاظم فيها التحديات، وكذا دعم مواقفها داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية.





ومن جانبه، أعرب الشيخ عبد الله بن زايد ، عن تثمين الإمارات البالغ للدور الذي تقوم مصر وجهودها الداعمة ، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون والتضامن العربي بما يمكن الأمة العربية من الحفاظ على أمن واستقرار دولها والتصدى للتحديات المشتركة الراهنة التى تواجهها.