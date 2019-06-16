السمنة ولخبطة النوم والحلويات تضعف هرمون النمو.. اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

هرمون النمو من أهم الهرمونات الموجودة بالجسم والذى تنتجه الغدة النخامية فهو يلعب دورًا رئيسيًا في النمو وتكوين الجسم وإصلاح الخلايا والتمثيل الغذائي، ويعزز هرمون النمو HGH أيضًا نمو العضلات وقوتها وأداء التمارين و التعافي من الإصابة والمرض، حسبما ذكر موقع " healthline".

يمكن أن يكون النظام الغذائي ونمط الحياة المتبع تأثير كبير على مستويات هرمون النمو لدى الأطفال .

يعزز هرمون النمو نمو الأطفال ويساعد في المحافظة على الأنسجة والأعضاء طوال العمر ولكن مع مقتبل منتصف العمر تقلل الغدة النخامية ببطء كمية هرمون النمو الذي تنتجه.

تسبب هذا التباطؤ الطبيعي في تزايد الاهتمام باستخدام هرمون النمو البشري الاصطناعي (HGH) كوسيلة لتجنب خطر حدوث بعض التغييرات المرتبطة بالشيخوخة، مثل انخفاض كتلة العضلات والعظام.

طرق طبيعية للحفاظ على مستوى هرمون النمو عند الأطفال

السمنه تؤثر على مستويات الهرمون



ترتبط كمية الدهون في الجسم التي تحملها ارتباطًا مباشرًا بإنتاج هرمون النمو فالأطفال الذين لديهم مستويات عالية من الدهون في الجسم أو أكثر من الدهون في البطن من المرجح أن يكونوا قد أضعفوا إنتاج هرمون النمو وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم مستويات أقل من IGF-1 وهو بروتين مرتبط بالنمو وكذلك هرمون النمو وبعد فقدان قدر كبير من الوزن عادت مستوياتها إلى وضعها الطبيعي

الدهون في البطن هي أخطر أنواع الدهون المخزنة وترتبط بالعديد من الأمراض سيساعد فقدان الدهون في البطن على تحسين مستويات هرمون النمو لدى الطفل

تقليل الحلويات والابتعاد عن السكر



زيادة نسب الأنسولين فى الدم تقلل من إنتاج هرمون النمو ترفع الكربوهيدرات المكررة والسكر من مستويات الأنسولين أكثر لذلك قد يساعد تقليل تناول الطفل للحلويات على تحسين مستويات هرمون النمو

إلى جانب التأثير المباشر على مستويات الأنسولين يعتبر تناول السكر الزائد عاملاً رئيسياً في زيادة الوزن والسمنة ، مما يؤثر أيضًا على مستويات هرمون النمو.

منع الأكل قبل النوم



يطلق الجسم بشكل طبيعي كميات كبيرة من هرمون النمو وخاصة في الليل ونظرًا لأن معظم الوجبات تسبب ارتفاعًا في مستويات الأنسولين يقترح بعض الخبراء تجنب الطعام قبل النوم خاصة عالية الكربوهيدرات و البروتين.

ضبط ساعات النوم عند الطفل

يتم إطلاق غالبية هرمون النمو عند النوم ويعتمد ذلك على الساعة البيولوجية للجسم وأظهرت الدراسات أن قلة النوم يمكن أن تقلل من كمية هرمون النمو التي ينتجها جسم الطفل و الحصول على قدر كافٍ من النوم العميق أحد أفضل الاستراتيجيات لتحسين إنتاج هرمون النمو .

وحذر خبراء المعامل المركزية بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة من نقص هرمون النمو فى مرحلة الطفولة ما يسبب التقزم، وطالبوا بضرورة إجراء التحاليل اللازمة للأطفال الذين يعانون من اختلال فى الوزن والطول.

وقالت المعامل المركزية، إن الأطفال الذين يعانون من نقص هرمون النمو يكون لديهم نمو طبيعى فى أول سنتين ثم يقل النمو بعد ذلك من عمر سنتين إلى ثلاث سنوات، قد يختفى النمو كليًا أو يقل، وهذا لا يعنى بالضرورة إذا كان طفلك يعانى من قلة النمو أو قصر القامة أنه يعانى من نقص هرمون النمو، إذ يمكن مراقبة نمو طفلك من خلال مخططات النمو.

وتتمثل أعراض نقص هرمون النمو فى قصر القامة أو حالات التقزم، وهناك حالات يكون التقزم فيها نفسيًا أو اجتماعيًا (أى أنه ناتج عن الحرمان العاطفى الشديد للأطفال وعند تحسن الوضع العاطفى للطفل يعود هرمون النمو عند الأطفال لمستوياته الطبيعية).

ويعتبر سوماتروبين سيدكو من أفضل طرق العلاج التى تستخدمها هيئة التأمين الصحى وحملة 100 مليون صحة لعلاج التقزم ونقص إفراز هرمون النمو بين طلاب المدارس.