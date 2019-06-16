السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى الساحل

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد ، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالاكراه فى الساحل.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم "على.أ 36 سنة" بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة هروبه مستقلا دراجة بخارية، وذلك عقب قيامه بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من فتاة بالإكراه فى منطقة الساحل، بعد أن استغل مرور المجنى عليها من أحد شوارع المنطقة خالى من الماره، وقام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته " مطواة "، مهددها لإجباره على إعطائه متعلقاتها الشخصية، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الساحل، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث فتاة فى العقد الثانى من العمر تدعى " مروة . أ " فى حالة ذعر ، وبسؤالها عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول، وفرا هاربا.

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة ، من ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزته المسروقات، تم أقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.