سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 09:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى الساحل

الأحد، 16 يونيو 2019 08:34 م
السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى الساحل محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد ، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالاكراه فى الساحل.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم "على.أ 36 سنة" بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة هروبه مستقلا دراجة بخارية، وذلك عقب قيامه بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من فتاة بالإكراه فى منطقة الساحل، بعد أن استغل مرور المجنى عليها من أحد شوارع  المنطقة خالى من الماره، وقام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته " مطواة "، مهددها لإجباره على إعطائه متعلقاتها الشخصية، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الساحل، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث فتاة فى العقد الثانى من العمر تدعى " مروة . أ " فى حالة ذعر ، وبسؤالها عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول، وفرا هاربا.

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة ، من ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزته المسروقات، تم أقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

 


سرقه بالاكراه

سرقة فتاة

السجن المشدد

قسم الساحل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة