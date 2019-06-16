الرى تعقد سلسة ندوات لأنشطة المعاهد البحثية للمركز القومى لبحوث المياه

عقدت وزارة الموارد المائية والرى ندوة للتعريف بمعهد بحوث المياه الجوفية وأنشطته ضمن سلسله من الندوات المزمع عقدها للمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه لعرض الدراسات والأبحاث والمشروعات وقواعد البيانات التى تقوم تلك المعاهد بإتمامها، وذلك فى إطار التكامل بين الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز والأعمال التنفيذية التى تقوم بها الوزارة.

وتم خلال الندوة بالتعريف بمعهد بحوث المياه الجوفية وعرض الدراسات التى قام بها المعهد للوزارة أو لجهات خارجية ومن ضمنها الدراسات الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

وخلال الندوة عرض مدير معهد بحوث المياه الجوفية وعدد من شباب الباحثين بالمعهد بعرض نبذة عن نشأة المعهد ومهامه وإمكانياته وأنشطته الأساسية وكذلك الأجهزة والبرامج المتاحة بالمعهد والتى يتم استخدامها لإتمام الدراسات الخاصة بمجال المياه الجوفية، كما تم عرض ما يتعلق بالمياه الجوفية بالشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه وقاعدة البيانات الخاصة بذلك.

كما تم عرض بعض الأمثلة للدراسات التى يقوم المعهد بإتمامها وهى دراسة ارتفاع مناسيب المياه الأرضية ببعض مناطق محافظة القاهرة والنموذج الرياضى الإقليمى لمنطقة دلتا النيل ودراسة أسباب الرشح وارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة اسوان ومشروع تنمية مليون ونصف مليون فدان بما فى ذلك بعض الأمثلة على استخدامات الأجهزة الجيوفيزقية والتكامل بينها بالمشروع وعرض استخدام النماذج الرياضية فى دراسة الفرافرة.

وأشادت الوزارة بمجهودات المعهد وبشباب الباحثين بالمعهد والتأكيد على أهمية الاستمرار فى بذل مزيد من الجهد لإتمام ما هو مطلوب من المعهد بما يخدم خطط تنمية الدولة المصرية وتم التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق بين كل العاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة بما فيها المركز.

وأكدت الوزارة أن تلك الندوات ستتكرر بما يخدم التكامل بين والقطاعات التنفيذية للوزارة والمركز القومى لبحوث المياه الذى يمثل الزراع البحثى لها.