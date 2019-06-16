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الرى تشن حملة مكبرة لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بالإسكندرية.. صور

الأحد، 16 يونيو 2019 05:30 م
الرى تشن حملة مكبرة لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بالإسكندرية.. صور مشتل أرز مخالف
كتبت أسماء نصار

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 شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة مشاتل الأرز الغير مقررة بزمام هندسة رى النهضة وتنفيذاً لقرار وزارة الرى رقم 65 لسنة 2019 بإزالة المشاتل المخالفة بكروكيات وزارتى الرى و الزراعة.

و حددت وزارة الموارد المائية والرى، زراعة الأرز فى 724 ألف فدان، موزعة على 9 محافظات "الدقهلية - الشرقية - بورسعيد - دمياط - كفر الشيخ - البحيرة - الإسماعيلية - الغربية - الإسكندرية"، و تشكيل فرق المراقبة والمتابعة الزراعية للمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفيه وتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

وتضمن القرار حظر زراعة الأرز فى محافظات " أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس".

الجدير بالذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة المياه والبدء فورًا فى اتخاذ أعلى درجات الحيطة في ادارة كميات المياه ببحيرة ناصر لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وعدم التأثير على المخزون الاستراتيجي للسد العالى تجنباً لأى أزمات سواء في حالة نقص المياه أو زيادتها و إحكام الرقابة على مخالفات الأرز وتحصيل غراماتها أولا بأول فى ضوء سياسة الوزارة لترشيد استخدام المياه.

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وزارة الرى

الارز

الاسكندرية

مخالفات الارز

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