الرى تتحفظ على عدد من البواخر السياحية لحين توفيق أوضاعها وسداد مستحقات الدولة

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن قطاع حماية النيل نفذ اليوم قرارات ازالة لحالات الرسو المخالف لعدد من البواخر السياحية حيث تم التحفظ عليها لحين

توفيق أوضاعها وسداد ماعليها من مستحقات الدولة وذلك فى ظل حرص الوزارة المستمر على ازالة التعديات على نهر النيل.

و شدد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير النيل على استمرار انتفاضة القطاع لوأد أى مخالفات فى المهد وتحصيل كافة مستحقات الوزارة، والتعاون

المثمر لأجهزة وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية.