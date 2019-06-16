الرئيس السيسي يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماعًا مع اللواء سيد الغالى رئيس صندوق المحاربين القدماء.

وقال السفيربسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الجارى تأسيسه، والذى يهدف إلى تكريم شهداء الوطن ومصابيه، وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم، تقديرًا لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هائلة من أجل الحفاظ على الوطن وحماية الشعب المصرى من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التى تواجه مصر.

وتناول الاجتماع استعراض إجراءات عمل الصندوق، بما فى ذلك مقترح الهيكل التنظيمى للصندوق وأساليب عمله وتمويله، والمقر الدائم للصندوق الجارى إنشاؤه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل الجارى لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مشددًا على التنسيق الكامل بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالدولة لضمان سير العمل فى الصندوق على أكمل وجه وتحقيق هدفه السامى فى تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم.

كما أكد الرئيس، على أن الواجب الوطنى يقتضى توفير التكريم اللائق لشهداء الوطن والمصابين وأسرهم، مشيرًا إلى أن مصر تقابل العطاء بالعطاء ولا تنسى أبطالها الذين لم يبخلوا بأرواحهم ذاتها فداءً لمصر وشعبها العظيم.