الدفاع السعودية تنشر صورا من تحليق مقاتلات أمريكية مشتركة من طراز F15 C

كتب سمير حسنى

نشرت وزارة الدفاع صورا من تحليق مشترك لمقاتلات سعودية أمريكية من نوع F15 C فوق الخليج.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، عبر حسابها على "تويتر":"طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-١٥سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

وتشهد منطقة الخليج العربى توترات متصاعدة على خلفية استهداف إيران لناقلات النفط فى خليج عمان.