الحكومة تطلق الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر

كتبت- هبة حسام

أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، بدء الانطلاق الرسمى لأعمال تصميم الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، حيث يعُقد الآن بمقر الجهاز صباح اليوم، الأجتماع الأول للجنة العليا المعنية بوضع الإستراتيجية، بمشاركة عدد من الوزارات الأعضاء.

ويناقش اجتماع اليوم، عدد من الموضوعات، أبرزها إقرار وتحديد أسلوب ومنهجية العمل واعتماد الهيكل الإدارى للإستراتيجية وتوقيت الانطلاق الرسمى لأعمال تصميم الإستراتيجية، والتى تهدف إلى التخطيط التشاركى المستقبلى متوسط الأجل بين شركاء العمل الإحصائى لدمج الإحصاءات فى السياسة الوطنية وعملية التخطيط ولتحسين التعاون ببن شركاء العمل الإحصائى "الوزارات - الهيئات مستخدمى البيانات"، والاستجابة لتحديد الطلب على البيانات.

هذا بالإضافة إلى، بناء القدرات الإحصائية فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده الدولة، وفى إطار تطوير النظام الإحصائى لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2630 لسنة 2018، بتشكيل تلك اللجنة.

يشار إلى أن الوزارات الأعضاء باللجنة، تتمثل فى: "البترول، والتعليم، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة، والزراعة، والتجارة، والإسكان، ونائب محافظ البنك المركزى"، بالإضافة إلى، ممثلى شركاء العمل الإحصائى من الخبراء والأكاديميين والمجالس المتخصصة والقطاع الخاص لوضع الاستراتيجية.