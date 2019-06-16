الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية _محمدفتحى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى المنياوى رئيس الدائرة الثانية، حكمها بحبس وليد .س .ع عاطل 3 سنوات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز أشمون.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط وليد .س.ع، وذلك لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز أشمون، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.