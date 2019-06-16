"الحاصلات الزراعية" توافق على تصدير 20 ألف شتلة موز إلى الأردن

كتب عز النوبى

قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن معهد بحوث البساتين وافق على تصدير 20 ألف شتلة موز إلى الأردن من صنف شتلات موز مؤقلم ناتج عن زراعة أنسجة بطول 15- 20سم، خلال الاجتماع الأخير للجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية.

وأوضح التقرير، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقا للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.