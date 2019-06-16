الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة من قبضة المليشيات شمالى الضالع

إيمان حنا

فى إطار التقدم الذى يحرزه الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف العربى، شنت قوات الجيش اليوم مدعومة بالمقاومة الشعبية، هجوماً مباغتًا على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري طبقا للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، إن أبطال الجيش الوطنى والمقاومة تمكنوا من تحرير عدد من المواقع والتباب المطلة على منطقة الزبيريات القريبة من منطقة شخب شمالي الضالع.

وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 عنصراً حوثياً وجرح أكثر من 20 آخرين، مشيراً إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش.

كما تصدت قوات الجيش اليمنى بدعم من المقاومة الشعبية فى جبهة حجر جنوب منطقة "الريبي"، لعملية تسلل عناصر الميلشيا من اتجاه حبيل الدرما ولكمة الدرماء نحو وادى الجشيب الواقع غرب الريبي سلام"، وكبدتهم خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.