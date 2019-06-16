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الجيش اليمنى: غارات جوية للتحالف فى حجة تكبد المليشيا خسائر

الأحد، 16 يونيو 2019 09:54 م
الجيش اليمنى: غارات جوية للتحالف فى حجة تكبد المليشيا خسائر عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، غارات جوية على ميليشيا الحوثي، فى مديرية عبس بمحافظة حجة شمالى غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن الغارات استهدفت موقعا لميليشيا الحوثى فى مزارع "الجر" غربى مديرية عبس ، مما أسفر عن تدمير منصة إطلاق صواريخ تابعة للميليشيا، إضافة إلى تدمير عربة تقل عددا من العناصر.

كما استهدفت مقاتلات التحالف، تجمعا لميليشيا الحوثي، غربى مديرية حرض، مما أسفر عن تدمير عربة تابعة لها، ومصرع كل من كان على متنها.

 


الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

غارات جوية

التحالف العربى

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