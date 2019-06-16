الجيش الليبى: القضاء على المجموعات المسلحة هو الحل لإنهاء الأزمة فى البلاد

طرابلس أ ش أ

رفض "الجيش الوطنى الليبى" بقيادة المشير خليفة حفتر، المبادرة التى أطلقتها حكومة الوفاق الوطنى بقيادة فايز السراج.

وأكد الجيش الوطنى الليبى فى بيان له أوردته قناة" الحرة " اليوم الأحد، أنه لا إنهاء للازمة السياسية فى ليبيا قبل انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على المجموعات المسلحة التى تسيطر على العاصمة بالتحالف مع حكومة الوفاق الليبية.

وأضاف أن وقت الحديث عن أى حل سياسى انتهى، لافتا إلى أن قوات حكومة الوفاق بدأت تخسر المعركة فعليا منذ الأيام الأولى لإطلاق حملة الجيش الوطنى العسكرية للسيطرة على طرابلس".

وأشار إلى أن مناطق القتال تشهد هدوءا نسبيا واشتباكات متقطعة بين الحين والآخر، مضيفا أن قوات حكومة الوفاق أوقفت محاولاتها للتقدم نحو مطار طرابلس العالمى الذى تسيطر عليه قوات "الجيش الوطنى الليبي".

وذكر أن قوات الجيش تنتظر الأوامر للتقدم باتجاه وسط العاصمة الليبية طرابلس للسيطرة على المدينة.ى