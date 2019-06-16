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الجيش العراقى يضبط مخزن للعتاد والأسلحة تابع لداعش فى بغداد

الأحد، 16 يونيو 2019 05:41 م
الجيش العراقى يضبط مخزن للعتاد والأسلحة تابع لداعش فى بغداد عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، ضبط مخزن كبير للعتاد والأسلحة تابع لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابى فى جانب الرصافة بالعاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن قطاعات قيادة عمليات بغداد تستمر بملاحقة الخارجين على القانون وحصر السلاح بيد الدولة، وملاحقة العناصر الإرهابية التى تهدف إلى زعزعة الأمن فى البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، فى وقت سابق اليوم، انطلاق عملية تفتيش فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد، مبينة أن العملية تهدف إلى تعزيز الأمن وملاحقة الإرهابيين.

 


العراق

ضبط مخزن للعتاد

داعش

بغداد

أخبار العراق

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