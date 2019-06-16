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الجيش الجزائرى: كشف مخبأين للجماعات الإرهابية يحويان أسلحة وذخائر

الأحد، 16 يونيو 2019 09:19 م
الجيش الجزائرى: كشف مخبأين للجماعات الإرهابية يحويان أسلحة وذخائر عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن كشف مخبأين للجماعات الإرهابية بولاية سيدى بلعباس (شمال غرب) يحتويان على أسلحة وذخائر.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان اليوم الأحد إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب واثر عمليات بحث وتفتيش قرب منطقتى تافاسور تاوريرة، بولاية سيدى بلعباس، كشفت مفرزة (دورية) للجيش الوطنى الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش)، اليوم مخبأين للجماعات الإرهابية يحويان أسلحة وذخائر".

وأوضح البيان أن المخبأين يحتويان على 4 بنادق رشاشة من نوع FM، قاذف صاروخى من نوع 7- RPG مع قذيفتين وبندقية آلية من نوع سيمونوف مع 7 مساك ذخيرة، وبندقية صيد و 5 قذائف هاون عيار 120 ملم و49 مفجرا و5 قنابل و120 مترا من الفتيل الصاعق، و13 خزينة ذخيرة خاصة بالبنادق الآلية من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى لغم تقليدى الصنع وكمية من الذخيرة.

وأكد البيان أن هذه العملية تأتى لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش المنتشرة عبر كافة ربوع الوطن فى الحفاظ على سلامة البلاد وإحباط أية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها.

 


الجيش الجزائرى

الجزائر

أخبار الجزائر

الجماعات الإرهابية

أسلحة وذخائر

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