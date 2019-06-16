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الجيزة تنظم ملتقى توظيف الخميس المقبل لتوفير 8 آلاف فرصة عمل

الأحد، 16 يونيو 2019 11:49 ص
الجيزة تنظم ملتقى توظيف الخميس المقبل لتوفير 8 آلاف فرصة عمل ملتقى توظيف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الملتقى سيتم تنظيمة يوم الخميس الموافق 20 يونيو، بدء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً بالصالة المغطاة بمركز شباب ميت عقبة بالمهندسين .

وأشار راشد إلى أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 30 شركة ومصنع ومؤسسة تعمل فى مجالات عديدة مؤكدا أنه تم تحديد مقرات لكل تخصص لتلقى طلبات التوظيف من الشباب، الذى من المقرر أن يشهد إقبالاً كبيراً نظراً لفرص العمل الجيدة التى تم توفيرها، لافتا ان الملتقى يتيح اكثر من 8 آلاف وظيفة لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات فى وظائف محددة .

والوظائف المطلوبة تشمل مهندسى جودة ومهندس مدنى تخصص استيل وموظفى استقبال و مدير مبيعات وأعضاء ومندوبى للمبيعات ومدير للوحدات ومديرى فروع ومساعدين ومشرفى مطاعم ومساعدى مديرين ومديرى محلات ومحاسبين وكول سنتر وسيلز وصيدلى ومساعدى صيدلى وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وويتر وكابتن اوردر وأعضاء صالة فى مطاعم ووكلاء تحصيل وفنى إنتاج ومراقبى جودة ومندوبين وسائقين درجة اولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال إنتاج وتعبئة وزراعيين وفنين سلامة ولحام وبطاريات وتغيير زيوت وزوايا واتزان وصيانه واصلاح كاوتشات ونجاريين وأمن وحراسة وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبى توصيل طلبات وعمال وعاملات نظافة.


فرصة عمل

ملتقى توظيف

ملتقى توظيف الجيزة

محافظة الجيزة

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