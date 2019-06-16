الجارديان: واشنطن تسعى لـ"بناء إجماع دولى" لاتهام إيران بالهجوم على الناقلات

لندن أ ش أ

تأمل الولايات المتحدة فى "بناء إجماع دولي" حول ما يزعم المسؤولون أنه مسؤولية إيران عن تدمير ناقلتين نفطيتين فى خليج عمان، حيث انضم المسؤولون البريطانيون إلى الولايات المتحدة فى اتهامها رسميا لإيران بتنفيذ الهجمات.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى نسختها الالكترونية أن هذه الجهود تأتى تزامنا مع نشر الولايات المتحدة لقطات مراقبة لقارب دورية زعمت تبعيته للحرس الثورى الإيراني، مع رجال يبدو أنهم يزيلون لغمًا مغناطيسيًا عن هيكل إحدى السفن.

ونقلت عن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان قوله إن بلاده تتطلع إلى "بناء إجماع دولى على هذه المشكلة الدولية" يوم الجمعة.

وأضاف شاناهان إن الهجوم ليس "شأنا أمريكيا" فحسب إذ أن العديد من البلدان الأخرى تسير سفنا فى المياه. وقال "عندما تنظر إلى الوضع، هناك سفن نرويجية ويابانية وسعودية وإماراتية"، فى إشارة إلى الهجمات قبل بضعة أسابيع.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 3.4% بعد الهجوم، الذى وقع فى مضيق هرمز، وهى قناة شحن حيوية لإمدادات النفط الدولية. وقفز التأمين على مشغلى السفن فى المنطقة بنسبة 10%.

كما أشارت إلى استخدام المملكة العربية السعودية، وهى واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط فى العالم، للمضيق. حيث قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح أمس السبت: "يجب أن يكون هناك استجابة سريعة وحاسمة للتهديد" لتأمين إمدادات الطاقة الخليجية وثقة المستهلك، وفقًا لتغريدة من الوزارة.

كما ردد هذه الرسالة وزير الصناعة اليابانى هيروشيغ سيكو، الذى قال إن الوزراء اتفقوا على الحاجة إلى "العمل معًا للتعامل مع الأحداث الأخيرة من وجهة نظر أمن الطاقة".

ونشر الجيش الأمريكى فيديو الخميس الماضي، قائلا إنه أظهر أن الحرس الثورى الإيرانى كان وراء الانفجارات التى ألحقت الأذى بفرونت ألتير النرويجية وكوكوكا كاريدجس المملوكة لليابان.