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التنمية المحلية تنظم مؤتمرا دوليا بعنوان المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة

الأحد، 16 يونيو 2019 03:00 م
التنمية المحلية تنظم مؤتمرا دوليا بعنوان المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة مؤتمر المدن الأفريقية
كتب على عبد الرحمن

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تنظم وزارة التنمية المحلية بدءً من غد الاثنين سلسلة من الفعاليات المشتركة مع "منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية" خلال الفترة 17- 20 يونيو الجارى، وذلك فى إطار رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الافريقى لعام 2019، واستضافة مصر لاجتماعات المجلس التنفيذى "لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية".

وتجرى عدد من الفاعليات الهامة والاجتماعات على هامش انعقاد دورة المجلس التنفيذى حيث سيتم عقد اجتماع لأعضاء إقليم شمال افريقيا بمناسبة افتتاح مقر إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة كما سينعقد المكتب التنفيذى لشبكة النساء المحلية المنتخبة لأفريقيا.

​كما تنظم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبى وعدد من منظمات التنمية الدولية وعلى رأسها البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولى وعدد من الرعاة المتقدمين كبنك التعمير والإسكان ومواصلات مصر، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، مؤتمراً تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجارى، بحضور رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الافريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الافريقية.

وأكد الوزارة أن المؤتمر يستهدف تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم، مشيرًا إلى أنه من بين التحديات على سبيل المثال معدلات التحضر فى أفريقيا والتى رغم أنها تعد الأقل نسبياً، إلا أن الزيادة فى معدلات التحضّر بها تعّد من أعلى المعدلات، حيث تضم المناطق الحضرية فى أفريقيا نحو 472 مليون نسمة، ومن المستهدف مضاعفة سكان الحضر خلال الخمس وعشرين عاماً القادمة نتيجة لزيادة نسبة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، حيث تنمو أكبر المدن حجماً بنحو 4٪ سنوياً، وبحلول عام 2030، سيعيش غالبية الأفارقة فى مناطق حضرية .

وأوضحت الوزارة، أن هناك تحدٍ آخر مرتبط بالنمو السكانى المرتفع فى كافة البلدان الأفريقية، مما يعنى أن المدن الأفريقية تنمو بشكل سريع، ونظراً لأن أكثر من 80٪ من حجم الناتج المحلى الإجمالى فى أفريقيا مصدره من المدن، فإن هذا النمو السريع للمدن يمثل فرصة جيّدة، وذلك فى حالة إذا تم إدارة هذا النمو الحضرى بشكل جيد.

وييناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة،.

ومن المتوقع أن تدار هذه الفعاليات على مدار 5 أيام (17 – 21 يونيو 2019)، حيث تبدأ بعقد اجتماعات العمل على مدار يومى 17 و18 يونيو الجاري، ثم تعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم 18 يونيو، وتستمر أعمال المؤتمر على مدار يومى 19 و20 يونيو الجاري، وتختتم الفعاليات بحضور أعضاء المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية وافتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم 21 يونيو 2019.


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