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وأثرها على الأمن القومى المصرى..

التنمية الشاملة لحلايب و شلاتين.. رسالة دكتوراه لمحافظ البحر الأحمر

الأحد، 16 يونيو 2019 07:12 م
التنمية الشاملة لحلايب و شلاتين.. رسالة دكتوراه لمحافظ البحر الأحمر مناقشة رسالة دكتوراة حول تنمية حلايب وشلاتين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ناقش اليوم الأحد، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، رسالة دكتوراه، بقاعة "ناصر" بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان " التنمية الشاملة لحلايب و شلاتين وأثرها على الأمن القومى المصري"، بحضور عدد من أهالى حلايب و شلاتين

 

ونقلت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة البحر الأحمر عن اللواء أحمد عبد الله، المحافظ تأكيده أن الهدف من الرسالة، العمل على تنمية منطقة الجنوب وخلق مجتمعات عمرانية بحلايب والشلاتين، و التعاون الإقليمى والتكامل الاقتصادى مع دول الجوار الجغرافى، وتأمين للأمن القومى المصرى على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى .

 

كما أكد المحافظ فى بيان نشر على الصفحة الرسمية لديوان عام  محافظة البحر الأحمر، على الحاجة إلى نظام إقليمى للتعاون فى المجالات المختلفة والتكامل الاقتصادى أصبح ذات أسبقية متقدمة فى الوقت الراهن للتدرب على قضايا ومشكلات الأمن القومى فى دول البحر الأحمر .

 

وأشادت لجنة المناقشة والحكم  بالرسالة وتغطيتها من كافة النواحى العلمية والبحثية، ومنح اللواء أحمد عبدالله درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف، وضمت لجنة المناقشة الدكتور احمد مجدى حجازى واللواء دكتور مصطفى احمد حامد مشرفا واللواء دكتور سعيد احمد الصالحى .

 

 


البحرالاحمر

محافظ البحر الأحمر

رسالة دكتوراه

التنمية في حلايب وشلاتين

اكاديمية ناصر العسكرية

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