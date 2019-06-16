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"التعليم" تطلب نتيجة التصحيح الورقى لامتحان أولى ثانوى من المديريات

الأحد، 16 يونيو 2019 10:11 ص
"التعليم" تطلب نتيجة التصحيح الورقى لامتحان أولى ثانوى من المديريات طلاب أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين

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طالب الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، من المديريات التعليمية بموافاته بنتيجة ما تم تصحيحه ورقيا من امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى العام عبر البريد الإلكترونى المخصص لذلك.

وشدد رئيس قطاع التعليم العام فى خطاب رسمى أرسله للمديريات على ضرورة ملء واستخدام النموذج المعد لذلك على البريد الإلكترونى الخاص بإدارات الإحصاء بالمديرية على أن يتم موافاة الوزارة بالبيانات الخاصة بالنتيجة فى موعد أقصاه غدا الاثنين 17 يونيو الجارى.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة، إن تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوى العام أوشكت على الانتهاء والمراجعة، لافتة إلى أنها سوف تعلن خلال الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أن ظهور النتيجة قد يعتمد على التقديرات وليست الدرجات، إضافة إلى إعلانها إلكترونيا على تابلت الطلاب وعلى موقع الوزارة.

وكانت امتحانات الصف الأول الثانوى العام انطلقت 19 مايو الماضى وانتهت 1 يونيو الجارى.


التربية والتعليم

امتحانات اولى ثانوى الالكترونية

نتيجة اولى ثانوى لامتحان مايو

نتيجة امتحان التابلت

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