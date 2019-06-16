التعليم العالى: اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 6 يوليو المقبل

كتب وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق يستهل أعماله لهذا العام 2019 عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأتاحت وزارة التعليم العالى الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، إذ تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً لهذا قررت الوزارة الاستمرار فى تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019 فى الفترة من يوم السبت الموافق 6/7/2019 حتى يوم السبت الموافق 20/7/2019.

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت على الموقع التالى www.tansik.egypt.gov.eg