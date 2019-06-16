"التصديري للأثاث": 98.28 مليون دولار قيمة صادرات القطاع خلال 4 أشهر

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كشف المجلس التصديري للأثاث عن أن قيمة صادرات القطاع خلال أول 4 أشهر من 2019 سجلت نحو 98.282 مليون دولار مقابل 123.906 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 21%.

وأوضح المجلس في تقرير صادر اليوم الأحد أن صادرات القطاع سجلت خلال شهر أبريل الماضي 25.563 مليون دولار في مقابل 33.823 مليون دولار خلال أبريل 2018 بتراجع بنسبة 24%.

وذكر أن قيمة صادرات مصر من الأثاث خلال الفترة من "يناير - أبريل " تراجعت من 132 مليون دولار عام 2015 بنسبة 4% خلال نفس الفترة من 2016 لتبلغ 127 مليون دولار، ثم انخفضت خلال نفس الفترة من 2017 بنسبة 1.6% لتسجل 125 مليون دولار، لتتراجع أيضا خلال 2018 بنسبة 0.8%.

وأضاف البيان أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان جاءوا في مقدمة الدول المستوردة، حيث بلغت صادرات الأثاث إلى السعودية 23 مليون دولار، تليها الإمارات بقيمة 14 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 11 مليون دولار.