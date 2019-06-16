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خلال مشاركتها بالاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات..

التخطيط: الحكومة تمثل جزءا كبيرا من مستخدمى البيانات وتعد المستخدم الأساسى

الأحد، 16 يونيو 2019 02:12 م
التخطيط: الحكومة تمثل جزءا كبيرا من مستخدمى البيانات وتعد المستخدم الأساسى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام

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شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأحد، بالاجتماع الأول للجنة وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات والمنعقد بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت الوزارة، خلال مشاركتها بالاجتماع، أن الحكومة تمثل جزءا كبيرا من مستخدمي البيانات حالياً، حيث تعد هي المستخدم الأساسى للبيانات، مؤكدة  استخدام القطاع الخاص والمجتمع المدني كذلك للبيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة تضم مجموعة من المؤسسات الحكومية وعدد من الوزارات، فهى تضم كذلك المجتمع المدني ممثلا فى اتحاد الصناعات، ورئيس الجمعيات الأهلية، إلى جانب العديد من الخبراء الوطنيين.

يشار إلى أنه قد شارك فى حضور الاجتماع الأول للجنة العليا لوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، اللواء أبو بكر الجندى، والذى أكدت وزارة التخطيط حرصها على انضمامه للجنة، قائلة: "نحن كجهاز وطنى نؤكد على المؤسسية واستدامة الجهود، لذلك فوجود الرئيس السابق للجهاز بالجهد الكبير الذى قام به خلال فترة رئاسته للجهاز يعد استكمالا لجهود الجهاز".

كما أكدت الوزارة ضرورة دعم كافة مؤسسات الدولة بالخبرات والكفاءات اللازمة، لافته إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يعد منتجا للبيانات الموجودة فى المؤسسات المختلفة، مشيرة إلى التركيز على مناقشة التأكيد على وجود الكفاءات والوحدات المختلفة داخل مؤسسات الدولة باعتبارها هي التى تنتج البيانات وتمد الجهاز بكافة البيانات والإحصاءات.

ولفتت الوزارة إلى أهمية وجود مجموعة كبيرة من الخبرات ودعم مؤسسات الدولة بالخبرات والقدرات الكافية، وذلك لوجود إحصائيين متخصصين داخل تلك المؤسسات والوحدات المتخصصة.

وحول الشراكات مع المؤسسات الدولية، أوضحت وزارة التخطيط، أن جهاز الإحصاء له سمعه دولية كبيرة جداً فى المؤسسات المختلفة، من حيث البيانات المخرجة منه والالتزام بكافة المعايير الدولية بها، لافتة إلى التقييم الذى كان يتم قبل تشكيل اللجنة من قِبل مجموعة كبيرة لتقييم الإحصائيات التى تخرج عن الجهاز والذى يتم الاستفادة منه لوضع الاستراتيجية.

وتابعت الوزارة، مشيرة إلى عدد من الجهات متضمنة باريس 21 وبنك التنمية الأفريقي ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا الاسكوا مؤكدة علي مساهمة تلك الجهات بشكل كبؤر في عملية التقييم للاحصاءات التي تتم كما تقدم الدعم الفني الذي يحتاجه الجهاز موضحة إلي أن باريس 21 "المعايير الاحصائية العالمية" هي لجنة تمت بالشراكة بين الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلي جانب الأمانة الفنية التي تحتضنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تؤكد علي أهمية الاحصاءات من جانب كافة المؤسسات الدولية

كما أكدت الوزارة علي أهمية اتساق البيانات مما يعطي مصداقية لمنظومة الحسابات القومية.

جدير بالذكر أنه تم عقد عدد من الاجتماعات منذ بداية اللجنة في 2015 حيث تضمنت الاجتماعات التعريف بالاستراتيجية وزيادة الوعي والفهم فضلاً عن تنظيم منظمة باريس 21 لمهمة مشتركة كما إلي جانب اجتماعات المهمة المشتركة لمصر لتقييم النظام الاحصائي والتوعية وإعداد التقرير.

كما تم عقد ورشة عمل لشركاء العمل الاحصاءي فضلاً عن اجتماع لإعداد الورقة المفاهيمية للاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات وأخر حول تعبئة الموارد، وتضمنت المهمة الثالثة اختيار القطاعات وتصميم خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ليشهد اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا لوضع الاستراتيجية.


التخطيط

وزارة التخطيط

اخبار الاقتصاد

الاصلاح الادارى

الاحصاءات

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