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التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

الأحد، 16 يونيو 2019 05:00 ص
التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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أكد مصدر مسئول بهيئة التأمين الصحى الجديدة، أن جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيًا كان نوعها، معافاة من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة .

وتتحمل خزينة الدولة 5% عن كل فرد فى الأسرة غير القادرة على سداد الاشتراكات، التى يتم تحصيلها مقابل الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات.

 ويقبل مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات التى تستغل لصالح تحسين الخدمة وتطويرها بكافة الصور والأشكال.


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