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البطاطا الحلوة والمكسرات والبقوليات تسيطر علي نسبة السكر في الدم

الأحد، 16 يونيو 2019 12:00 ص
البطاطا الحلوة والمكسرات والبقوليات تسيطر علي نسبة السكر في الدم البطاطا
كتبت هند عادل

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عندما يصاب الإنسان بمرض السكري لا ينتج جسمه ما يكفي من الأنسولين أو ا يستطيع استخدامه بشكل صحيح، مما يؤدى إلى تراكم الجلوكوز في الدم ويصاحب ذلك الشعوربالعديد من الأعراض مثل الإرهاق وقد يصل الأمر إلى الإصابة بأمراض القلب.

وهناك طريقة واحدة للسيطرة على نسبة السكر في الدم وهي تناول نظام غذائي صحي، فالأطعمة والمشروبات التي يمتصها الجسم ببطء هي الأفضل لأنها لا تسبب طفرات وتراجع في نسبة السكر في الدم،حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

فيما يلي مجموعة من أفضل الأطعمة لمرضى السكر الذين يرغبون في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مناسبة .

 

خبز القمح الكامل أو الخبز

 

فوائد_خبز_القمح_الكامل

 

من الأطعمة التي تخفض نسبة السكر في الدم هو خبز القمح الكامل، والابتعاد عن الأنواع الغنية بالكربوهيدرات والتي رتقوم برفع مستويات السكر في الدم بسرعة لذلك يمكن لمرضي السكر تجنب هذه الأنواع والاعتماد علي الخبز المصنوع من القمح الكامل.

 

2- معظم الفواكه
 

باستثناء الأناناس والبطيخ  فإن معظم الثمار لديها درجات منخفضة من السكر وذلك لأن معظم الفواكه تحتوي على الكثير من الماء والألياف لتحقيق التوازن بين السكر الذي يحدث بشكل طبيعي والذي يسمى الفركتوز.

 

3- البطاطا الحلوة
 

تحتوي البطاطس العادية على نسبة عالية من الكربوهيدات والسكر، لكن البطاطا الحلوة تحتوي على درجات منخفضة ومغذية للغاية،تشير بعض الأبحاث إلى أن لحم البطاطا الحلوة يحتوي على ألياف مما يشير إلى أن الخضروات بأكملها يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكري.

 

4- الشوفان ونخالة الشوفان
 

يساعد الشوفان في الحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الانسولين وتقليل الدهون في الدم

5- المكسرات

 

فوائد-المكسرات

 

المكسرات غنية جدًا بالألياف الغذائية ومستويات عالية من البروتينات النباتية والأحماض الدهنية غيرالمشبعة والمواد المغذية الأخرى بما في ذلك:

الفيتامينات المضادة للأكسدة

المواد الكيميائية النباتية مثل الفلافونويد،المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم

6- البقوليات

 

السعرات-الحرارية-في-البقوليات

 

تحتوي البقوليات مثل الفول والبازلاء والحمص والعدس على درجات منخفضة جدًا من السكر كما أنها مصدر جيد للعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم صحية تشمل هذه المواد الغذائية:

 

 


السكر

مرض السكر

السكر المرتفع

اطعمه تخفض السكر

مشاكل السكر

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