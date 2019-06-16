البترول: استخدام عدادات الغاز مسبوقة الدفع قبل نهاية 2019

كتبت مروة الغول

ناقشت وزارة البترول والثروة المعدنية، الوقوف على استعدادات بدء استخدام عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع لأول مرة والتي ستبدأ بإطلاق أول مشروع تجريبى قبل نهاية 2019 لاستخدامها في وحدات الإسكان الاجتماعى بشاير الخير 1، 2 بالإسكندرية وحى الأسمرات بالقاهرة بإجمالى 20 ألف عميل كوسيلة للتأكد من كفاءة عمل المنظومة.

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلي أنه من المنتظر في ضوء نتائج المشروع التجريبى تعميم التجربة تباعا في مشروعات الإسكان الاجتماعى والمدن الجديدة والكمبوندات السكنية لتركيب العدادات لعدد 300 ألف عميل في عام 2020/2021 ثم 500 ألف عميل جديد في 2021/2022 .

وشهدت الفترة الماضية اتخاذ عدة خطوات تمهيدية للبدء في هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى شملت إعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع وتوريد العدادات.

وجاء ذلك خلال عقد وزارة البترول والثروة المعدنية اجتماعاَ موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والوحدات السكنية المستفيدة من شبكة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.

وحضر الاجتماع المهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ورؤساء الشركات العاملة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى سواء التابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص .