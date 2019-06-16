البابا فرنسيس يدعو المجتمع الدولى لحل مشكلات الصراع بالشرق الأوسط

رويترز

قال البابا فرنسيس اليوم الأحد، إنه يتابع بقلق تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

ودعا البابا، خلال زيارته لمدينة كاميرينو بوسط إيطاليا، المجتمع الدولي للجوء إلى الوسائل الدبلوماسية في حل مشكلات الصراع المعقدة بالشرق الأوسط وإلى دعم الحوار وتعزيز السلام.

وأدت الهجمات على ناقلتين يوم الخميس، إلى تفاقم الأزمة الناجمة عن هجمات مماثلة على أربع سفن في مايو أيار إذ ألقت واشنطن بمسؤوليتها على طهران أيضا. والتوتر محتدم أصلا بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي.

ونفت إيران أي دور لها في الهجمات على الناقلتين جنوبي مضيق هرمز الذي يمر منه أغلب نفط السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وباقي الدول المنتجة للخام في المنطقة للأسواق العالمية.