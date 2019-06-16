سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 01:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

الأحد، 16 يونيو 2019 12:00 ص
الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد مسئولو وزارة الصحة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء السبت، اجتماعاً موسعاً لمتابعة التجهيزات الجارية بوحدات ومستشفيات التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد، تمهيداً لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك بمقر هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد.

ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات التمهيدية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

الاجتماع تناول الموقف التشغيلى لكل مستشفى على حدة، حيث وجه مسئولو وزارة الصحة بالاستعانة بالخبرات الفنية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفياتها للمساهمة فى تشغيل مستشفيات التأمين الصحى الجديد، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات العاملين بالأمانة فى مراجعة الشئون المالية والإدارية لجميع مستشفيات ووحدات التأمين الصحى الجديد.

وجرت مراجعة خطط تشغيل مستشفى أطفال النصر التخصصى، وذلك لكل قسم على حدة، حيث وجهت بتدريب القوى البشرية من أطباء وتمريض المقرر عملهم بوحدة مجدى يعقوب للقلب بمستشفى النصر، وذلك بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل، كما راجعت التعاقدات الجارية مع الفرق الطبية، وشددت على سرعة الانتهاء من كافة التعاقدات

وجرى اختيار الزى الخاص بجميع الفرق الطبية المقرر عملها بالمستشفيات ووحدات طب أسرة، وبما يظهر الفرق الطبية بالمظهر اللائق.


الزى

الفرق الطبية

التأمين الصحى الشامل

المستشفيات

بورسعيد

التامين الصحى

زى الفرق الطبية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التأمين الصحى: العلاج حتى عمر 6 سنوات مجانًا مقابل استخراج بطاقة تأمين للطفل

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:00 ص

صور ..محافظ بورسعيد يوقع بروتوكولات مع كليات الطب لتشغيل مستشفيات التأمين الصحى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:17 م

محافظ بورسعيد:التعاقد مع الأطقم الطبية والإدارية للعاملين بالتأمين الصحى الجديد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:01 م

الرعاية المنزلية × منظومة التأمين الصحى الجديدة..تجهيز المستشفيات لتقديم خدماتها للمنتفعين..وتوفير الأطقم الطبية لمتابعة المرضى..كبار السن وغير القادرين لا يتحملون أعباء مالية..والسماح بترخيص الشركات لتسجيلها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة