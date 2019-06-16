الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

كتب وليد عبد السلام

عقد مسئولو وزارة الصحة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء السبت، اجتماعاً موسعاً لمتابعة التجهيزات الجارية بوحدات ومستشفيات التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد، تمهيداً لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك بمقر هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد.



ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات التمهيدية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد.



الاجتماع تناول الموقف التشغيلى لكل مستشفى على حدة، حيث وجه مسئولو وزارة الصحة بالاستعانة بالخبرات الفنية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفياتها للمساهمة فى تشغيل مستشفيات التأمين الصحى الجديد، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات العاملين بالأمانة فى مراجعة الشئون المالية والإدارية لجميع مستشفيات ووحدات التأمين الصحى الجديد.



وجرت مراجعة خطط تشغيل مستشفى أطفال النصر التخصصى، وذلك لكل قسم على حدة، حيث وجهت بتدريب القوى البشرية من أطباء وتمريض المقرر عملهم بوحدة مجدى يعقوب للقلب بمستشفى النصر، وذلك بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل، كما راجعت التعاقدات الجارية مع الفرق الطبية، وشددت على سرعة الانتهاء من كافة التعاقدات



وجرى اختيار الزى الخاص بجميع الفرق الطبية المقرر عملها بالمستشفيات ووحدات طب أسرة، وبما يظهر الفرق الطبية بالمظهر اللائق.