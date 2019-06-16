الاستثمار والتعليم العالى توقعان اتفاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى

كتب عبد الحليم سالم

‏توقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الأحد، اتفاقية مع سفير اليابان لدى القاهرة، ماساكى نوكى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وذلك بمقر وزارة الإستثمار والتعاون الدولى بمدينة نصر.

وقال مصدر بوزارة الإستثمار والتعاون الدولى لـ" اليوم السابع"، إن هناك دعما من اليابان لتطوير التعليم الأساسى والتعليم العالى فى مصر فى صورة منح وقروض ميسرة فى ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين، لافتا أن اليابان تساهم فى تقديم تمويلات للعديد من المشروعات من أبرزها مشروع المتحف المصرى الكبير والمدارس اليابانية فى مصر والتى سبق توقيع منحة لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك فى إطار استكمال التعاون المصرى اليابانى لدعم العملية التعليمية والإستثمار فى العنصر البشرى، والذى وصل إلى 285 مليون دولار منهم 171 مليون دولار للمدارس.