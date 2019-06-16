الإمارات واليابان تبحثان التعاون المشترك فى المجالات الدفاعية والعسكرية

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بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، اليوم، الأحد، مع نظيره الياباني الفريق كوجي يامازاكي سبل التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الأماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال لقاء بين رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي ونظيره الياباني بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، حيث استعرض الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.